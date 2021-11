Attila Hildmann erneut von Anonymous gehackt

Aktivisten haben die Website des Verschwörungstheoretikers gehackt und offline genommen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit haben es Hacker von Anonymous auf den mittlerweile per Haftbefehl gesuchten Vegan-Koch, der im Exil in der Türkei lebt, abgesehen. Die Website von Attila Hildmann ist derzeit nicht mehr zu erreichen. Die Aktivisten haben diesmal jedoch gleich den Hoster der Seite gehackt - und sie sparen nicht mit Hohn und Spott über die Sicherheitslücken. Der Hoster "Prosite" sei "ein Nudelsieb", so die Aktivisten. Der Grund für den Angriff: Die Hacker sehen auch im Geschäftsführer der Hosting-Firma einen Corona-Leugner, der "rechtsextreme Seiten zitiert".

Doch das Offlinenehmen der Website scheint erst der Anfang gewesen zu sein. Den Angreifern ist es damit nämlich nach eigenen Angaben ebenfalls gelungen, Zugriff auf die Datenbank des von Prosite genutzten Gruppen-Chat-Tools Mattermost zu bekommen und so die gesamten internen Diskussionen nachzuverfolgen. Zudem soll man selbst die im Rechenzentrum angebrachten Webcams sowie die Klimaregelung unter die eigene Kontrolle gebracht haben. Vor allem aber sind die Angreifer nach eigenen Angaben an die Kundendaten von Prosite gekommen – und zwar neben Name und Adresse auch vollständige Kreditkartendaten, also inklusive des CVC-Codes.