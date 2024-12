Baby für Heidi Klum? "Warte noch auf Wechseljahre"

Die Unternehmerin hat sich im Interview mit der "Madame" sehr offen gegeben.

Das deutsche Model Heidi Klum spekuliert über die Hintergründe ihrer Leistungsfähigkeit. "Ich warte immer noch darauf, dass ich in die Wechseljahre komme, Hitzewallungen und so weiter bekomme", erzählte die 51-Jährige dem Magazin "Madame".

Ihrer Mutter seien solche Beschwerden damals glücklicherweise erspart geblieben. Ihr Energielevel sei "ungebrochen eine 10", erklärte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin. Ob es vielleicht darum noch ein Baby für Klum und Kaulitz geben wird? Das schloss die Mutter von vier Kindern in der Vergangenheit nie deutlich aus. Allerdings hätten sie und ihr Mann in einigen Jahren Beziehung dazu schon Gelegenheit gehabt.

DARUM so fit?

"Vielleicht geht es mir aber auch so gut, weil ich - zusammen mit meinem Mann - regelmäßige Check-ups mache. Da erfahre ich, welche Mängel ich habe, und dann werden mir hoch dosiertes Vitamin D und Eisen-Infusionen verschrieben, weil mein Speicher total leer ist. Das baut mich immer gut auf. Bestimmt habe ich deswegen mehr Energie."

Als Wechseljahre bezeichnet man den Zeitabschnitt der hormonellen Umstellung am Ende der fruchtbaren Lebensphase. Beginn und Dauer der Wechseljahre sind von Frau zu Frau sehr verschieden.