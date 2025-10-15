Beatrice Egli überrascht im transparenten Spitzenkleid mit XXL-Dekolleté

Die Sängerin zeigt sich auf Instagram sexy wie nie zuvor. Ihre Fans bekommen Schnappatmung bei diesem Anblick.

Beatrice Egli weiß genau, wie sie ihre Fans begeistert – und diesmal sorgt sie nicht mit einem neuen Song, sondern mit einem atemberaubenden Look für Aufsehen. Für das Cover ihrer Deluxe-Edition von „Hör nie auf damit“ präsentiert sich die 36-Jährige in einem transparenten weißen Traumkleid, das kaum Wünsche offenlässt.

Das figurbetonte Spitzenkleid mit XL-Dekolleté und feinen Blumenapplikationen schmiegt sich perfekt an ihre Kurven und unterstreicht einmal mehr, dass Beatrice nicht nur stimmlich, sondern auch optisch ein echter Hingucker ist.





Sinnliches Cover

Auf dem Bild liegt die Schweizer Schlagersängerin auf einem Bett aus Federn, lächelt strahlend in die Kamera und versprüht pure Lebensfreude. Ihre Fans zeigen sich begeistert – in den Kommentaren auf Instagram hagelt es Komplimente für das sinnliche Cover. "Woooow! Das Cover ist wieder der absolute Oberhammer!" und "Wie schön du bist!!", ist hier zu lesen.

Gleichzeitig kündigt Beatrice mit dem Foto die Deluxe-Version ihres Albums „Hör nie auf damit“ an, das am 14. November erscheint. Neben neuen Songs dürfen sich ihre Anhängerinnen und Anhänger auch über besondere Extras wie Sticker und ein Wendeposter freuen.

Mit diesem Auftritt beweist Beatrice Egli einmal mehr, dass sie sich stilvoll zwischen Eleganz und Verführung bewegt – und damit in der Schlagerwelt längst ihren ganz eigenen Glanz hat.