Boris Becker: Hier zeigt er stolz seine schwangere Lilian im Traumurlaub

Boris Becker (57) lässt die Welt an seinem privaten Glück teilhaben: Der Tennisstar verbringt mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) traumhafte Sommertage in Portofino, wo die beiden gleich doppelt Grund zur Freude haben – und das auch stolz auf neuen Urlaubsfotos zeigen

„Dankbar. In Italien ist alles gut“, schreibt Becker unter seinem aktuellen Instagram-Post. Ein Satz, der viel mehr sagt, als er auf den ersten Blick vermuten lässt: Exakt 40 Jahre nach seinem historischen Wimbledon-Sieg genießt Becker sein neues Familienglück. Denn: Lilian ist schwanger, auf den neuen Bildern in der mediterranen Hafenstadt strahlt sie mit deutlich sichtbarem Babybauch in die Kamera – der Mittelpunkt einer romantischen Urlaubsgalerie.

Das Paar hat sich erst im September 2024 an genau diesem Ort das Jawort gegeben – jetzt kehren sie als werdende Eltern zurück. Die Fotos zeigen die beiden beim Planschen im Pool, Arm in Arm bei Spaziergängen durch die Altstadt und beim Selfie-Shooting vor malerischer Kulisse. Zu sehen: Ein glücklicher Boris, eine leuchtende Lilian – und der kleine Babybauch, der auf Schritt und Tritt im Mittelpunkt steht.

Boris Becker mit Gattin Lilian © Instagram

Für Becker ist es bereits Kind Nummer fünf, für Lilian das erste. Ein Herzenswunsch, der sich nun erfüllt: Schon 2022, kurz nach seiner Haftentlassung, hatte der Ex-Tennisstar in einem Interview betont, wie sehr er sich ein gemeinsames Kind wünsche. Jetzt scheint sich dieser Traum zu erfüllen – und das ausgerechnet in Portofino, dem Ort ihrer Hochzeit und nun auch der Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Baby.