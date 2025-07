Boris Becker und die Royals: Wilde Nächte mit Harry

Boris Becker brachte den Deutschen im zarten Alter von 17 Jahren den ersten Wimbledon-Pokal. Das machte ihn zur Legende. Jetzt sprach er über sein Leben - ein Blick zurück.

Boris Becker ist mittlerweile, im Alter von 57 Jahren, vieles: Tennislegende, Coach, Experte und ein weltweiter Star, dessen Privatleben immer wieder Schlagzeilen machte.

In den Schlagzeilen

Frauen, Geld und eine Haft wegen Insolvenzstraftaten brachten Boris regelmäßig in die Schlagzeilen. Nun soll alles anders werden. Mit seiner großen Liebe Lilian (35) hat er sich in Mailand niedergelassen, ein neues Leben angefangen und Becker wird wieder Vater - die Krönung der jungen Liebe. Mit der deutschen "Bild" blickte er auf sein Leben zurück und packte aus.

Boris und Diana

Spannend, Boris Beckers enges Verhältnis zu den britischen Royals, erst Diana, später dann auch Harry. Über Diana sagte Becker: "Wir mochten uns. Sie war bei einigen meiner Spiele im Stadion und spielte auch selbst Tennis im Harbour Club in Chelsea. Leider haben wir nie gegeneinander gespielt. Genau wie heute, Prinzessin Kate. Sie ist Schirmherrin von Wimbledon. Ich war während meiner Zeit in London häufig mit der Königsfamilie zusammen. Auch zu Gast in Windsor Castle."

"Er war etwas wild"

Harry traf er dann häufiger im Nachtleben von London. Becker über die Zeit: „In jüngeren Jahren war er etwas wild. Er zog um die Häuser in London. Ich kann das nachempfinden, wenn man in jungen Jahren so berühmt ist. Dazu sind wir beide rothaarig (er schmunzelt). Das verbindet auch, wir haben uns einige Male im Nachtleben getroffen.“