Boris Becker planscht im Familienurlaub mit seinen Liebsten

Die Tennis-Legende zeigt sich in Italien wieder sehr privat. Gemeinsam mit seinen Söhnen, seiner Schwester, seiner Frau und seiner Nichte scheint er eine herrliche Auszeit zu genießen.

Sonne, Pool und jede Menge Familienglück: Boris Becker verbringt derzeit erholsame Tage am italienischen Comer See – und lässt seine Fans mit Urlaubsfotos daran teilhaben. Auf den Bildern zeigt sich der Ex-Tennisstar bestens gelaunt, Seite an Seite mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Gemeinsam plantschen sie im Pool, während im Hintergrund Beckers ältester Sohn Noah entspannt mit einer Katze auf dem Schoß posiert.

Nicht nur Noah sorgt für familiäre Stimmung, auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und ihre Tochter Carla sind mit von der Partie. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man Boris und Sabine lachend im Wasser, während die italienische Sonne für die perfekte Urlaubsatmosphäre sorgt.

Zum engeren Kreis der Reisegruppe gehört außerdem Sohn Elias, mit dem Becker sich gerne eine Partie Schach gönnt. Schon immer stand der 56-Jährige seiner Schwester besonders nahe – sie war es, die ihm einst im Tennisclub von Blau-Weiß Leimen die ersten Schläge beibrachte. „Der Boris ist irgendwie nicht normal. Der spielt stundenlang“, erinnerte sich Sabine bereits 2017 in einer ARD-Doku an seine frühen Jahre. Während ihr Bruder zur Sport-Ikone aufstieg, schlug sie eine Karriere als Architektin ein und baute sich mit ihrer Familie in der Schweiz ein Leben auf.

Enges Verhältnis

Trotz unterschiedlicher Wege ist das Verhältnis bis heute eng. Becker urlaubt regelmäßig mit seiner Schwester und deren Kindern, die er wie eigene Nichten und Neffen behandelt. Besonders Carla und Vincent gelten als vertraute Begleiter. Während Carla nun auch am Comer See zu sehen ist, fehlt ihr Bruder Vincent auf den aktuellen Bildern.