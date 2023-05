Cathy Hummels oben ohne: So geht streifenfreie Bräune

Sexy Cathy Hummels lässt ihre Hüllen fallen und zeigt sich oben ohne am Strand!

Die Influencerin hat endlich das Rezept für die perfekte streifenfreie Bräune gefunden und teilt es mit ihren Followern auf Instagram. Wie geht das? Ganz einfach: Zwei Cocktailgläser als BH-Ersatz müssen herhalten und schon gibt es keine lästigen Bikinistreifen mehr.

Aber für wen ist wohl der zweite Cocktail bestimmt?

Cathy verlinkt ihre Freundin Anna Noé und ihre Schwester Vanessa Fischer, mit denen sie derzeit am Meer urlaubt - und natürlich Sohn Ludwig (5). Doch Männer sind Mangelware: Nach ihrer Scheidung von Weltmeister-Kicker Mats Hummels will Cathy vorerst Single bleiben. Trotzdem zeigt sie sich gerne im Bikini und genießt ihren Urlaub in vollen Zügen.

Kein Wunder, dass die Fans begeistert sind und der Ex-Spielerfrau zujubeln. Ob sie wohl bald wieder vergeben ist? Wir sind gespannt!