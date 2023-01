Cathy Hummels zeigt sich wieder nackt auf Instagram

Cathy Hummels scheint ihr Single-Leben zu genießen: Völlig hüllenlos macht die deutsche Moderatorin ihren Fans auf Instagram schöne Augen.

Nach der endgültigen Trennung von Dortmund-Fußballstar Mats Hummels lässt es Cathy Hummels krachen: Auf Instagram neigt die 34-Jährige immer wieder zu Freizügigkeit, bereits vor einigen Wochen präsentierte sie sich völlig hüllenlos und präsentierte in einem Posting ihre nackte Kehrseite.

Nun zeigt Hummels ihren knapp 705.000 Instagram-Followern erneut viel nackte Haut – und diesmal sogar im Bewegtbild. In einem Video filmt sich Cathy völlig nackt von Kopf bis Fuß. Nur ihr Arm und ein Strauß Blumen verdecken ihre intimsten Stellen.

Offenbar dürfte die Influencerin mit ihrem Selbstwert zu kämpfen haben: Unter ihr Posting schrieb sie die Hashtags #loveyourself (liebe dich selbst) und #iamenough (ich bin genug).

Das Nackt-Posting dürfte nicht bei jedermann (oder frau) gut ankommen: In den Kommentaren äußern sich mehrere User kritisch, in einem Kommentar heißt es: "Die weiß aus Verzweiflung nicht mehr was die posten soll um im Gespräch zu bleiben" ...