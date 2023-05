× Cathy Hummels: 'Schlimmer geht immer' - Oben ganz ohne und im Proll-Look

Influencerin zeigt sich mit neuer Frisur und äußerst freizügig.

Influencerin Cathy Hummels (35) ist mittlerweile dafür bekannt, dass sie sich immer wieder gerne offenherzig in den sozialen Netzwerken zeigt. Nun scheint sie es ein wenig übertrieben zu haben, wie einige ihrer Fans finden.

Cathy zieht blank

Lustigerweise bemäkeln die kommentierenden Fans weniger die Tatsache, dass Cathy sich quasi oben ohne zeigt - der Busen nur von Haarsträhnen bedeckt - als die Haare selber. Die sind nämlich plötzlich pink! Dazu scheint die Influencerin einen starken Gesichtsfilter benutzt zu haben und setzt bei den Accessoires auf Proll-Charme mit Golduhr und pinkfärbigen Nägeln. Alles in allem ein Look, der nicht besonders gut ankommt.

"Schlimmer geht immer"

Die Kommentare reichen von: "Steht dir nicht wirklich!", "Schlimmer geht immer, wieder so ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit" bis hin zu "Es muss keinem von euch gefallen!". Cathy schreibt zum Bild: "Neues Haus & neue Haare - pink ist meine Farbe" und teased in den Hashtags ein neues Projekt an. Welche? Darauf müssen ihre Fans noch warten.

© getty images ×

Früher brav, heute scharf: Cathy Hummels