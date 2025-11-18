Claudia Schiffers Tochter Clementine: XL-Ausschnitt zum Geburtstag

Clementine ließ es zu ihrem Geburtstag ordentlich krachen.

Woher sie wohl ihr Aussehen hat? Ihre Mutter ist eines der bekanntesten Supermodels der Welt. Claudia Schiffers Tochter Clementine , 21, zeigte, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, als sie kürzlich auf ihrer Party umwerfend aussah - und ihrer berühmten Mum sehr ähnlich.

Clementine als Baby 2004 mit Mama, Papa und Bruder Caspar.

Wilde Party zum 21er

Die Tochter des Superstars, deren Vater der Filmemacher Matthew Vaughn ist, zeigte auf ihrer Party einen XL-Ausschnitt in einem gewagten Korsett und einem dicken Ledergürtel. Clementines Instagram-Feed ist vollgepackt mit heißen Schnappschüssen, wobei ihre neuesten drei Fotos nicht nur ihren Party-Lifestyle, sondern auch ihr Aussehen zeigen.

Lookalike

Lange blonde Haare, ein breites Lächeln - Clementine sieht ihrer berühmten Mutter äußerst ähnlich, wie den Bildern zu entnehmen ist. Die feschen Fotos entstanden auf der Party zu Clementines 21. Geburtstag, der unter dem Motto Cowgirls gestanden haben soll.