Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Supermodel Claudia Schiffer überrascht an ihrem Geburtstag mit Fotoserie
© Instagram: @claudiaschiffer

Zeitlose Schönheit

Supermodel Claudia Schiffer überrascht an ihrem Geburtstag mit Fotoserie

26.08.25, 17:03
Teilen

Claudia Schiffer wird 55 – und zeigt auf Instagram, dass sie nichts von ihrer zeitlosen Schönheit verloren hat. 

Am Montag feierte das Supermodel ihren Geburtstag. Auf Instagram teilte Claudia Schiffer Schnappschüsse, die ihre Fans sofort begeisterten. „Du bist so schön und inspirierend!“, schwärmen sie in den Kommentaren.

Fotos in traumhafter Kulisse

Die Ikone der 90er posiert in einem weißen Badeanzug vor einem Pool. Auf einem Chloé-Strandtuch aus Baumwollfrottee macht sie es sich bequem, vor ihr liegt ein Backgammon-Spiel. Mit blonden Haaren, Sonnenbrille und goldenen Ketten strahlt sie jugendlichen Flair aus.

Supermodel Claudia Schiffer überrascht an ihrem Geburtstag mit Fotoserie
© Instagram: @claudiaschiffer

Persönliche Geburtstagsbotschaft

Schiffer schrieb zu ihren Bildern: „Ich habe so viel Glück, einen frohen und gesunden Geburtstag zu haben!“ Auch Tochter Clementine gratulierte öffentlich: „An die anmutigste Frau der Welt. Alles Gute zum Geburtstag, Mama!“

Supermodel Claudia Schiffer überrascht an ihrem Geburtstag mit Fotoserie
© Instagram: @claudiaschiffer

Familie im Fokus

Die dreifache Mutter lebt mit Filmproduzent Matthew Vaughn, mit dem sie seit 2002 verheiratet ist, und ihren Kindern Caspar (22), Clementine (20) und Cosima (15) in England. Tochter Clementine wird ihrer berühmten Mama immer ähnlicher – ein Detail, das Fans auf Instagram sofort auffiel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden