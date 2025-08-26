Supermodel Claudia Schiffer überrascht an ihrem Geburtstag mit Fotoserie

Claudia Schiffer wird 55 – und zeigt auf Instagram, dass sie nichts von ihrer zeitlosen Schönheit verloren hat.

Am Montag feierte das Supermodel ihren Geburtstag. Auf Instagram teilte Claudia Schiffer Schnappschüsse, die ihre Fans sofort begeisterten. „Du bist so schön und inspirierend!“, schwärmen sie in den Kommentaren.

Fotos in traumhafter Kulisse

Die Ikone der 90er posiert in einem weißen Badeanzug vor einem Pool. Auf einem Chloé-Strandtuch aus Baumwollfrottee macht sie es sich bequem, vor ihr liegt ein Backgammon-Spiel. Mit blonden Haaren, Sonnenbrille und goldenen Ketten strahlt sie jugendlichen Flair aus.

© Instagram: @claudiaschiffer

Persönliche Geburtstagsbotschaft

Schiffer schrieb zu ihren Bildern: „Ich habe so viel Glück, einen frohen und gesunden Geburtstag zu haben!“ Auch Tochter Clementine gratulierte öffentlich: „An die anmutigste Frau der Welt. Alles Gute zum Geburtstag, Mama!“

© Instagram: @claudiaschiffer

Familie im Fokus

Die dreifache Mutter lebt mit Filmproduzent Matthew Vaughn, mit dem sie seit 2002 verheiratet ist, und ihren Kindern Caspar (22), Clementine (20) und Cosima (15) in England. Tochter Clementine wird ihrer berühmten Mama immer ähnlicher – ein Detail, das Fans auf Instagram sofort auffiel.