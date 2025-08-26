Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinzessin Kate und König Charles III.
© Getty

Royaler Umzug

William & Kate: Luxus-Lodge in Windsor – und Miete an Charles!

26.08.25, 11:24
Teilen

Kistenpacken im Königshaus: Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) verlassen ihr bisheriges Zuhause, das Adelaide Cottage, und ziehen mit ihren drei Kindern in ein neues Anwesen – die traditionsreiche Forest Lodge bei Windsor

Es ist ein Umzug, der für Gesprächsstoff sorgt: Denn die künftigen Thronfolger zahlen nicht nur die Renovierungen selbst, sondern auch Miete an König Charles III. (75). Ein Palast-Insider verrät: „William und Kate haben ausdrücklich darauf bestanden, Miete zu zahlen – genauso wie jeder andere Mieter des Crown Estates.“ Damit wollen sie ein Zeichen setzen: Keine Sonderbehandlung, keine Extrawürste, auch nicht für den künftigen König.

William und Kate mit George Louis und Charlotte

William und Kate mit George Louis und Charlotte

© Getty

Die Forest Lodge hat royale Geschichte: 1770 erbaut, 1836 von der Krone übernommen, wurde sie 2001 für rund 1,7 Millionen Euro aufwendig modernisiert. Danach stand das Anwesen zeitweise für mehr als 17.000 Euro Monatsmiete auf dem Markt. William und Kate werden laut Palast-Quelle künftig eine „marktübliche Miete“ leisten.

The Forest Lodge in Windsor

The Forest Lodge in Windsor

© Getty

Das neue Zuhause ist fast doppelt so groß wie das bisherige: Acht Schlafzimmer, sechs Badezimmer, reichlich Platz für die Familie und Besuche. Vor dem Einzug wird erneut renoviert – inklusive Kaminarbeiten, Fenstersanpassungen und kleineren Umbauten. Wann genau der Umzug stattfinden soll, bleibt geheim.

The Forest Lodge in Windsor

The Forest Lodge in Windsor

© Getty

Wichtig für das Image: Keine Kosten für Steuerzahler. William und Kate übernehmen alles aus eigener Tasche. Damit unterscheiden sie sich deutlich von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44), die 2019 ihr Frogmore Cottage mit Steuergeldern für 2,8 Millionen Euro umbauen ließen – und das Geld erst nach ihrem Abschied aus der Königsfamilie zurückzahlten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden