William & Kate: Luxus-Lodge in Windsor – und Miete an Charles!

Kistenpacken im Königshaus: Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) verlassen ihr bisheriges Zuhause, das Adelaide Cottage, und ziehen mit ihren drei Kindern in ein neues Anwesen – die traditionsreiche Forest Lodge bei Windsor

Es ist ein Umzug, der für Gesprächsstoff sorgt: Denn die künftigen Thronfolger zahlen nicht nur die Renovierungen selbst, sondern auch Miete an König Charles III. (75). Ein Palast-Insider verrät: „William und Kate haben ausdrücklich darauf bestanden, Miete zu zahlen – genauso wie jeder andere Mieter des Crown Estates.“ Damit wollen sie ein Zeichen setzen: Keine Sonderbehandlung, keine Extrawürste, auch nicht für den künftigen König.

William und Kate mit George Louis und Charlotte © Getty

Die Forest Lodge hat royale Geschichte: 1770 erbaut, 1836 von der Krone übernommen, wurde sie 2001 für rund 1,7 Millionen Euro aufwendig modernisiert. Danach stand das Anwesen zeitweise für mehr als 17.000 Euro Monatsmiete auf dem Markt. William und Kate werden laut Palast-Quelle künftig eine „marktübliche Miete“ leisten.

The Forest Lodge in Windsor © Getty

Das neue Zuhause ist fast doppelt so groß wie das bisherige: Acht Schlafzimmer, sechs Badezimmer, reichlich Platz für die Familie und Besuche. Vor dem Einzug wird erneut renoviert – inklusive Kaminarbeiten, Fenstersanpassungen und kleineren Umbauten. Wann genau der Umzug stattfinden soll, bleibt geheim.

The Forest Lodge in Windsor © Getty

Wichtig für das Image: Keine Kosten für Steuerzahler. William und Kate übernehmen alles aus eigener Tasche. Damit unterscheiden sie sich deutlich von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44), die 2019 ihr Frogmore Cottage mit Steuergeldern für 2,8 Millionen Euro umbauen ließen – und das Geld erst nach ihrem Abschied aus der Königsfamilie zurückzahlten.