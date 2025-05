Auf Instagram begeistert Daniela Katzenberger mit einem Clip.

Daniela Katzenberger hat mit viel Durchhaltevermögen und strikter Ernährungsumstellung viel Gewicht verloren.

Bereits 2024 nahm Reality-Blondine Daniela Katzenberger (37) viel ab, zeigte ihre Erfolge immer wieder im Netz. Ein großes Ziel hatte sie dabei: Die Teilnahme an einem Fitness-Contest, bei dem sie schließlich Platz zwei belegte.

Gewicht gehalten

Bislang hat sie ihren Abnehmerfolg gut gehalten, wirkt fit und motiviert.

Besonderer Vergleich

Nun wagte sie sich an einen speziellen Vergleich. Auf Instagram teilte die Katze einen Clip, der ihre Kehrseite im Vorher-Nachher-Vergleich zeigt. Noch 2021 war an diesem etwas mehr dran. Sie schreibt dazu: Lasst euch eins gesagt sein: Bequemer gesessen hab ich vorher… Is de Bobbes groß und rund, sitzt man sich nicht wund