Shitstorm für Daniela Katzenberger, weil ihre 9-Jährige Kunstnägel trägt

Immer wieder gerät die Reality-TV-Größe in die Kritik der Internet-User. Sie nimmt es mit Humor.

Glamour, pinke Barbie-Vibes und ein Hang zur Selbstinszenierung – dafür ist Daniela Katzenberger (38) bekannt. Natur pur? Fehlanzeige. Die Kultblondine macht auch kein Geheimnis daraus. Einst träumte sie davon, in die Fußstapfen von Pamela Anderson (57) zu treten – ein Vorhaben, das zwar nie Realität wurde, ihr in Deutschland aber zu einem ähnlichen Bekanntheitsgrad verhalf wie der ehemaligen Baywatch-Ikone.

Mehr lesen:

Ganz die Mama

Make-up, auffällige Outfits und lange Fingernägel gehören für die 38-Jährige zum Alltag. Kein Wunder also, dass auch ihre neunjährige Tochter Sophia bereits ein Faible für den glamourösen Lifestyle hat. Auf aktuellen Instagram-Fotos ist die Kleine mit künstlichen Fingernägeln zu sehen – was in den sozialen Netzwerken für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Shitstorm im Netz – Katzenberger kontert gelassen

Unter dem Posting sammeln sich zahlreiche kritische Stimmen. Eine Nutzerin empört sich: „Wozu braucht ein Kind in dem Alter schon solche Nägel?“ Daniela Katzenberger lässt das nicht auf sich sitzen und reagiert prompt: „Brauchen tut man nix... aber sie darf die zum Spaß draufkleben in den Ferien. Ich Rabenmutter erlaube es.“

Daniela Katzenberger macht sich über alle Hater lustig. © Instagram

Auch auf die Aussage einer weiteren Kritikerin, die „im Leben nicht auf die Idee käme, einer Neunjährigen künstliche Fingernägel machen zu lassen“, reagiert Katzenberger mit Ironie – und einem Seitenhieb auf ihre eigene Mama: „Durfte das als Kind auch. Also bitte auch für Mama Iris rückwirkend einen Shitstorm, bitte.“





Katzenberger kann einstecken

Dass ihre Entscheidung nicht bei allen gut ankommt, überrascht die TV-Blondine keineswegs. Sie kennt den Trubel rund um ihre Person seit Jahren – und geht mittlerweile locker damit um. Ihr Kommentar zur wachsenden Kritik: „Hasst mich ruhig!“ Was für viele ein No-Go ist, ist für Daniela Katzenberger offenbar eine harmlose Spielerei in den Ferien. Und Tochter Sophia? Die scheint sich in Mamas Glitzerwelt schon jetzt pudelwohl zu fühlen.