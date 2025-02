Reality-Star Iris Klein erobert New York Fashion Week

Bei der New York Fashion Week schritt die Mutter von Daniela Katzenberger für die deutsche Designerin Pia Bolte über den Laufsteg und wurde zum neuen Runway-Star.

Dass die Laufstege der Fashion Weeks längst nicht mehr ausschließlich Topmodels vorbehalten sind, zeigt sich schon seit Jahren. Auch deutsche Promis erobern immer wieder den Catwalk. Ein besonderer Gast auf der New York Fashion Week war diesmal Reality-Star Iris Klein. Bereits zum dritten Mal lief sie für die deutsche Designerin Pia Bolte – ein Engagement, das für sie eine ganz besondere Bedeutung hat.

Schon im vergangenen Jahr erzählte Iris Klein stolz von ihrer früheren Modelkarriere: „Ich habe ja früher auch gemodelt, damals sogar mit meinen Kindern Backstage. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann.“ Die Antwort darauf lieferte sie selbstbewusst auf dem Laufsteg – und wurde prompt erneut gebucht.

„Wahnsinnig nervös“

In einem glänzenden Pullover, schwarzer Leggings und mit offenem Haar zog Iris alle Blicke auf sich. Doch trotz ihrer Erfahrung gab sie gegenüber der Bild-Zeitung zu: „Ich war wahnsinnig nervös.“ Sicherheit fand sie vor allem in der engen Zusammenarbeit mit Pia Bolte, die sie nicht nur als Designerin, sondern auch als gute Freundin schätzt. Seit ihrem Debüt vor zwei Jahren ist sie ein fester Bestandteil der Shows der Designerin.

Neustart mit 57 Jahren

Für Iris bedeutet das Modeln eine Rückkehr zu alten Wurzeln – und eine neue Leidenschaft. Ob in New York, Paris oder vielleicht bald Miami – sie ist bereit für neue Herausforderungen. „Ich altere mit Spaß am Leben und gebe noch mal Vollgas“, verkündete sie kürzlich stolz auf Instagram.