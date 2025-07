Die Reality-TV-Familie hat ihre Lebensgewohnheiten umgestellt.

Sarah-Jane Wollny überrascht auf ihren sozialen Netzwerken jüngst immer wieder mit ihren Abnehmerfolgen.

Mehr zum Thema

Abgenommen

Die 26 Jahre alte Tochter von Kultfamilie Wollny hatte irgendwann genug und wollte Gewicht verlieren. 127 Kilo wog die junge Frau, die als Altenpflegerin arbeitet, zu ihren höchsten Zeiten.

Selbstzweifel

Viele Selbstzweifel habe sie in jungen Jahren gehabt, was ihren Körper anging, sagte sie in einem Interview mit RTL, "aber ich habe gelernt, mit meinem Körper umzugehen und ihn so zu akzeptieren, wie er ist."

So hat es geklappt

Darum setzt sie auf gesunde Ernährung, möchte auch nicht mehr allzu viel Gewicht verlieren. Derzeit bringt sie rund 80 Kilo auf die Waage, ihr Wohlfühlgewicht sei aber 76; das habe sie sogar schon mal erreicht.

Doch weil sie sich nicht kasteit, können Schwankungen passieren. Wollny schaut, dass ihre Mahlzeiten immer ausgewogen sind, mit Eiweißquellen, die satt machen und viel frischem, knackigen Gemüse.