Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Ufo361
© Getty

Fazit

"Drecksladen!": Rapper Ufo361 darf DARUM nicht in Edel-Lokal

12.08.25, 14:17
Teilen

Ein schöner Abend wurde so zunichte gemacht...

Der Berliner Rapper 361 ist ein gutes Beispiel dafür, dass Promi-Status allein nicht alle Türen öffnet.

Mehr zum Thema

Abendessen

Denn er wollte jüngst in einem Frankfurter Nobel-Restaurant speisen, durfte das Lokal aber nicht betreten. Im "Zenzakan", einem edlen Asiaten wollte er einen gemütlichen Abend verbringen, wurde aber an der Tür abgewiesen. Wieso? Weil er seine Mütze nicht abnehmen wollte.

Wut Luft gemacht

Es gab ein hin und her, doch der Rapper zog den kürzeren und verließ das Restaurant, weil er seine Kopfbedeckung nicht abnehmen wollte. Daraufhin machte er seiner Wut Luft auf TikTok

RAF-Zusammenarbeit

„Zenzakan größter Drecksladen! Die sagen mir, ich soll meine Käppi absetzen, sonst kriege ich keinen Tisch. Hat richtig geil geschmeckt, dieses Essen“, so Ufo 361, der derzeit auch mit RAF Camorra zusammenarbeitet, wie auf Insta zu sehen ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden