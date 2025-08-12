"Drecksladen!": Rapper Ufo361 darf DARUM nicht in Edel-Lokal

Ein schöner Abend wurde so zunichte gemacht...

Der Berliner Rapper 361 ist ein gutes Beispiel dafür, dass Promi-Status allein nicht alle Türen öffnet.

Abendessen

Denn er wollte jüngst in einem Frankfurter Nobel-Restaurant speisen, durfte das Lokal aber nicht betreten. Im "Zenzakan", einem edlen Asiaten wollte er einen gemütlichen Abend verbringen, wurde aber an der Tür abgewiesen. Wieso? Weil er seine Mütze nicht abnehmen wollte.

Wut Luft gemacht

Es gab ein hin und her, doch der Rapper zog den kürzeren und verließ das Restaurant, weil er seine Kopfbedeckung nicht abnehmen wollte. Daraufhin machte er seiner Wut Luft auf TikTok

RAF-Zusammenarbeit

„Zenzakan größter Drecksladen! Die sagen mir, ich soll meine Käppi absetzen, sonst kriege ich keinen Tisch. Hat richtig geil geschmeckt, dieses Essen“, so Ufo 361, der derzeit auch mit RAF Camorra zusammenarbeitet, wie auf Insta zu sehen ist.