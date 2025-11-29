Ehe-Aus bei Talk-Masterin Illner und ihrem Top-Manager

Maybrit Illner und Ex-Telekom-Chef René Obermann haben sich getrennt.

Die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und der frühere Telekom-Chef René Obermann gehen nach vielen gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

"In aller Freundschaft"

„Wir haben uns vor einiger Zeit und in aller Freundschaft entschlossen, getrennte Wege zu gehen“, erklärten Illner (60) und Obermann (62) am Samstag gegenüber der dpa. Beide baten zugleich darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.

Die zweite Ehe

Die Beziehung der Journalistin zu dem gebürtigen Düsseldorfer wurde 2007 öffentlich, damals stand Obermann als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Deutschen Telekom. Drei Jahre später heirateten sie – für beide war es die zweite Ehe.

Bekannte Talkmasterin

Illner, in Berlin geboren, begann ihre Karriere als Sportjournalistin im DDR-Fernsehen. 1992 wechselte sie zum ZDF-„Morgenmagazin“, bevor sie 1999 die politische Sendung Berlin Mitte übernahm. 2007 erhielt das Format ihren heutigen Namen maybrit illner. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zwischen 2010 und 2012 moderierte Illner zusätzlich das heute-journal. Vor ihrem Einstieg in das Nachrichtenmagazin hatte sie mögliche Interessenkonflikte wegen Obermanns Rolle als Telekom-Chef verneint: Falls Berichte sein Unternehmen beträfen, würde man dies offen kommunizieren, sagte sie damals.

Obermann widmete sich nach seinem Ausscheiden aus der Telekom Ende 2013 einer Reihe führender Management- und Aufsichtsratspositionen, unter anderem bei Eon, Thyssenkrupp und der Allianz. Seit April 2020 steht er dem Verwaltungsrat des Flugzeugbauers Airbus vor.