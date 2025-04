Nach vielen Jahren on/off-Beziehung soll nun alles aus sein.

Sie liebten und trennten sich in ihrem eigenen Takt: Christian (65) und Bettina (51) Wulff heirateten dreimal in 15 Jahren, konnten nicht voneinander lassen.

Immer wieder trennte sich das Paar, Bettina hatte neue Liebschaften und kam doch wieder zusammen. Nun soll die Trennung endgültig sein. Das wurde gegenüber der Bild vom Büro des ehemaligen Bundespräsidenten nun bestätigt: "Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit endgültig getrennt haben.“

So begann alles

Im Jahr 2006 begann ihre Liebe, Christian verließ für Bettina nach 18 Ehejahren seine Frau Christiane. 2008 fand die erste Hochzeit statt, im Mai kommt der Sohn Linus auf die Welt. In den nächsten Jahren war ihre Beziehung mal on, mal off. Laut Bild soll Bettina für Christian die absolute Traumfrau sein, doch die Trennung jetzt sei endgültig.

Bettina wurde jüngst mit dem Promi-Bodyguard Mark auf Sylt abgelichtet, in inniger Umarmung und tags darauf auch vor allen Leuten Händchen haltend.