"Ein bisschen verliebt": Bill Kaulitz verguckt sich in Kandidaten

Beim Entscheidungswalk bei Germanys Next Top Model saßen neben Heidi Klum auch ihr Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz. Einer ihrer "absoluten Lieblingsjuroren" verliebte sich spontan in einen Kandidaten.

Auch ein gemeinsamer Hofbräuhaus-Besuch konnte die angespannte Stimmung in der aktuellen Folge nicht lockern. Heidi Klum schickte ihre Bewerber nach einem schweißtreibenden Workout direkt zum Sedcard-Shooting mit Fotograf Yu Tsai. Die 51-Jährige sagte: "Zum Duschen ist leider keine Zeit, bei mir kommt ihr gleich auch ins Schwitzen."

Chaotisches Foto-Shooting

Die Modelmama wollte wie in der Vorwoche die ungeschminkte Wahrheit sehen. Das kam aber bei manchen Kandidaten nicht gut an. Ethan (19) schimpfte: "Wer kommt auf so eine Idee? So gehe ich nicht mal aus dem Haus, um Müll runterzubringen." Auch Keanu (24) motzte: "Ich bin total verschwitzt, meine Haare sind nicht gemacht. Ich bin gespannt, ob sich gleich 19 stinkende Männer die Köpfe einschlagen."

GNTM-Fotograf Yu Tsai war bei diesem Shooting sehr motiviert. Über Kevin (24) sagte er: "Er sieht gelangweilt aus." An John (25) mosert Yu Tsai: "Du bietest mir immer nur den gleichen Gesichtsausdruck an." John war nach dem Shooting nicht erfreut: "Wir arbeiten doch zusammen! Aber das fühlt sich nicht wie eine Zusammenarbeit an, das fühlt sich wie eine Knechtung an."

Feuchter Laufsteg

Heidi Klum war ebenfalls gnadenlos. Sie fragte den erkälteten Tim (19): "Hast du deine Vegetables nicht gegessen?" Es ist seine Verantwortung zu sagen, ob er fit genug für ein Shooting oder Walk ist. Die Modelmama erklärte: "Wenn ein Model zum Shooting antritt, muss ich es aber genauso bewerten wie alle anderen, sonst wäre es doch unfair, oder?" Das Shooting fand Heidi "durchwachsen".

Der Entscheidungwalk befand sich in einem Pool. Der Laufsteg war knietief unter Wasser. Die Models mussten sich in Badehosen und Boots als "stark und männlich" präsentieren. Die Gastjuroren kündigte Heidi als ihre "absoluten Lieblingsjuroren" an. Diese Ehre bekamen ihr Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz. Sie beobachteten das Geschehen mit den weiblichen Kandidaten von einer Tribüne aus.

Liebe auf den ersten Blick

Bill konnte auf einen Seitenhieb gegen seinen Zwillingsbruder nicht verzichten: "Ich liebe Mode schon mein ganzes Leben lang. Tom nicht so sehr, wie man sieht."

Einige der Kommentare von den Gastjuroren waren: "Er ist gelaufen wie ein Alien", "Sein Look ist cool, aber das sah ein bisschen krampfig aus" oder "Er sieht traurig aus." Wiederum hatte Bill einen Favoriten: "In Samuel habe ich mich ein bisschen verliebt, das war hot!" Der 23-Jährige kam weiter. Für Ryan (22), John und Felix (30) geht die Reise nicht weiter.