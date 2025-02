Gabaliers Traumfrau Ekaterina Leonova ist frisch verliebt

Der Valentinstag steht vor der Tür - die fesche Tänzerin scheint ihr Date bereits gefunden zu haben

Bei "Let's Dance" ist sie nicht mehr wegzudenken: Ekaterina Leonova (37) ist eine der beliebtesten Tänzerinnen der RTL-Show. Auch berühmte Herren, wie Andreas Gabalier, schwärmen von ihr, da sie nicht nur sinnlich tanzen kann, sondern auch noch wunderschön anzusehen ist. Doch nicht nur mit ihrer Professionalität und ihren Siegen bei der Tanzshow sorgt Leonova für Gesprächsstoff. Auch ihr Privatleben interessiert die Fans schon seit Anfang an brennend. Schließlich tut sich hier immer wieder etwas Neues.

Tänzer und Russe

Jetzt soll Ekat laut "Bild" wieder verliebt sein. Ihr Neuer stamme aus Russland. Sein Name sei Ilya, er habe ebenfalls eine Leidenschaft für die Tanzerei und sei 32 Jahre jung. Als Choreograf und Tänzer setzte er bereits große Dinner-Shows um. Wie Insider der Zeitung verraten, sollen die beiden bereits Weihnachten 2024 miteinander gefeiert haben. Es ist also gar nicht mehr so frisch, wie man glauben würde.





Wenn am 21. Februar wieder Promis und Profis über das "Let's Dance"-Parkett schweben, werden die Fans sicherlich ganz genau hinschauen, wer da im Publikum Platz nimmt.