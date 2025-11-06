Gerichts-Hammer: Pocher verklagt Amiras Freund Christian Düren wegen angeblicher Erpressung

Oliver Pocher (46) und Christian Düren (34), der neue Freund von Pochers Ex-Frau Amira Aly (31), stehen sich nun auch juristisch gegenüber. Vor dem Amtsgericht Köln begann am Mittwoch der Prozess gegen den „taff“-Moderator – Pocher wirft ihm vor, ihn mit einem privaten Video erpresst zu haben.

Während Oliver Pocher mit zwei Anwältinnen persönlich im Saal 227 erschien, blieb Düren der Verhandlung fern – aus angeblichen Termingründen. Stattdessen wurde er via Video aus München zugeschaltet, während sein Anwalt im Saal anwesend war. Kern des Streits ist ein privates Handyvideo, das Pocher und seine damalige Frau Amira bei einem handfesten Streit zeigen soll. Düren bestätigte, das Video von Amira per WhatsApp erhalten zu haben, betonte jedoch: "Ich habe es mit meiner Partnerin besprochen – das war’s. Ich habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet."

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Doch genau das bestreitet die Gegenseite. Pocher wirft Düren vor, das Video an TV-Größen wie Michael "Bully" Herbig, RTL-Chefin Inga Leschek und Banijay-Geschäftsführer Marcus Wolter weitergegeben oder zumindest erwähnt zu haben, um seinen Ruf zu schädigen. Düren konterte: "Bully und Inga Leschek kenne ich gar nicht. Ich habe niemandem etwas geschickt."

"Erstes Video ist raus"

Ein erster Zeuge, TV-Produzent Georg Kappenstein ("Quatsch Comedy Club"), sagte aus, er habe durch Düren von dem Video erfahren, es aber selbst nie gesehen. Laut Gerichtsakten soll Düren Pocher gegenüber gedroht haben, das Video zu verbreiten, wenn dieser nicht aufhöre, ihn öffentlich zu beleidigen. Tatsächlich existiert eine WhatsApp-Nachricht, die Düren an Pochers Manager geschickt haben soll: "Erstes Video ist raus. Habe ihn gewarnt."

Im Gerichtssaal erklärte Düren dazu: "Das war ein Bluff. Ich wollte einfach meine Ruhe." Er betonte, Pocher habe ihn "mehr als ein Jahr lang aufs Übelste beleidigt – als Fotze", Hurensohn, Schwuchtel und Resteficker". Er habe die Situation irgendwann nicht mehr ausgehalten und sich schließlich anwaltliche Hilfe gesucht.

Pocher selbst wurde am ersten Verhandlungstag nicht angehört. Das Gericht will innerhalb der nächsten drei Wochen entscheiden, ob die genannten TV-Persönlichkeiten als Zeugen geladen werden. Aber eines scheint schon jetzt klar: Die beiden werden keine Freunde mehr.