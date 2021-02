Gottschalk: So soll "Wetten, dass...?"-Sonderausgabe werden

Im ZDF laufen die Vorbereitungen: Thomas Gottschalk wird für eine Sonderausgabe von ''Wetten, dass...?'' zurückkehren.

Nach zehn Jahren kehrt die beliebte Samstagabend-Show "Wetten, dass...?" wieder ins Fernsehen zurück. Laut ZDF-Plänen soll es im Herbst soweit sein, nachdem das Revival 2020 wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk wird nun für eine Sonderausgabe 2021 zurückkehren. Die Wett-Kandidaten können sich bereist bewerben. Einen Sende-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Gottschalk: Neuauflage macht nur Sinn, wenn ...

Thomas Gottschalk verriet im "Bild"-Interview welche Fehler bei der Neuauflage möglichst vermieden werden sollten. Die Sonderausgabe mache nur einen Sinn, wenn sie nicht als Versuch verstanden werde, ein Format, das es hinter sich habe, neu zu beleben, "sondern noch mal an den Spaß zu erinnern, den wir am Samstagabend miteinander hatten, als es noch gelang, den großen Deckel über die ganze Nation zu stülpen. Weil der Opa wusste, wer die Spice Girls waren und die Enkelin Pavarotti nicht für einen Kräuterschnaps hielt", so Gottschalk.

"Wenn ich vor der Show die Mundbremse anziehen muss, brauch ich die Klappe gar nicht mehr aufzumachen. Trotzdem würde ich nicht mehr alles sagen, was ich in über 30 Jahren ,Wetten, dass..?‘ von mir gegeben habe", erklärt der Entertainer. Was er jetzt nicht mehr machen würd? "Ich würde keinen Gast mehr berühren, ohne ihn vorher einen Erlaubnis-Vertrag unterzeichnen zu lassen. Ich würde auch verhindern, dass sich ein Motorradfahrer in voller Fahrt das Vorderrad abschraubt. Wir waren lange genug ohne Bremse unterwegs …"