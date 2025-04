Große Sorge: Die lange Krankenakte von Ernst August von Hannover

Wieder Sorgen um Ernst August von Hannover (70): Der Welfenprinz wurde laut Medienberichten am 3. April in die renommierte „Clínica Ruber“ in Madrid eingeliefert. Nach Informationen aus Spanien soll sich sein Zustand ernst sein – sogar ein Aufenthalt auf der Intensivstation steht im Raum

Was dem Ex-Mann von Caroline von Monaco genau fehlt, ist bislang nicht offiziell bestätigt. In medizinischen Kreisen ist von akuten Nierenproblemen und erneuten Beschwerden an der Bauchspeicheldrüse die Rede – zwei Diagnosen, die bei Ernst August schon mehrfach eine bedrohliche Rolle spielten. © Getty × Bereits im Jahr 2005 sorgte eine schwere Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) für einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt des Adligen. Damals musste er zeitweise intensivmedizinisch behandelt werden – von einem künstlichen Koma war die Rede. Nur wenige Jahre später, 2011, dann das nächste Drama: Wieder eine Pankreatitis, diesmal mit drohendem Organversagen. Ärzte sollen laut der spanischen Zeitung El País um sein Leben gefürchtet haben. Die Liste gesundheitlicher Rückschläge wird länger: 2018 folgt eine Notoperation wegen eines durchgebrochenen Zwölffingerdarm-Geschwürs, 2019 wird ein bösartiger Tumor im Halsbereich entdeckt – nur kurz nach einer weiteren OP an der Bauchspeicheldrüse. Körperlich und seelisch angeschlagen Doch nicht nur körperlich ist der Gesundheitszustand von Ernst August seit Jahren kritisch. 2020 machte der Adelige Schlagzeilen mit einem Ausraster in seinem Jagdhaus in Oberösterreich– infolgedessen landete er für eine Nacht in der Psychiatrie. Im Folgejahr unterzog er sich einer Kur im Liuxus-Gesundheitsresort „Vivamayr“, nachdem sein Körpergewicht bei einer Größe von 1,82 Metern auf nur 60 Kilogramm gefallen war. © APA-Photo: Pictures unlimited/Fesl; Getty Images × Insider berichten, dass Ernst August an Diabetes leidet. Trotz aller Warnungen soll er laut aktuellen Berichten weiterhin rauchen und Alkohol trinken – ein gefährlicher Lebensstil angesichts seiner Krankengeschichte. Im Dezember dann der nächste Rückschlag: Ein schwerer Sturz, angeblich mit anschließendem Hüftgelenk-Ersatz. Familie an seiner Seite Der aktuelle Klinikaufenthalt reiht sich ein in eine lange Liste gesundheitlicher Tiefpunkte. Doch diesmal scheint die Sorge besonders groß. Lebensgefährtin Claudia Stilianopoulos, Tochter eines Diplomaten, wich zuletzt nicht von seiner Seite. Auch Sohn Christian von Hannover (39) ist aus London angereist, um beim Vater zu sein. © action press/Splash News × Ob der angeschlagene Prinz sich erneut zurückkämpfen kann? Seine Familie hofft – doch der Zustand des Welfen scheint ernster denn je. Ein weiteres Kapitel in einem bewegten Leben zwischen Glamour, Skandalen und medizinischen Krisen.