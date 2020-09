Heidi Klum: Kaffee-Päuschen im sexy Leder-Outfit

Model-Mama Heidi Klum zeigt sich beim Kaffee-Päuschen in der Umkleide im knappen Leder-Look.

Nieten-Stiefel, knappes Höschen und Lederjacke - so sexy zeigte sich Topmodel Heidi Klum (47) auf Instagram während einer Kaffe-Pause. Zuvor postete die 47-Jährige auf Instagram noch ein Video, in dem sie erklärte, wie erschöpft sie nicht seie: "Ich brauche heute sehr viel Kaffee". Beim derzeitigen Arbeitspensum der blonden Schönheit aber auch kein Wunder: für die US-Castingshow "America's Got Talent" saß Heidi ganze 25 Episoden in der Jury. Trotz Müdigkeit lässt sich Heidi bei ihrer wohlverdienten Kaffee-Pause ablichten - ein wahrer Profi eben.