Heidi: Nackt-Show kurz vor ihrem 50. Geburtstag

Nach ihrer sexy Show am Red Carpet in Cannes feiert Heidi ihren 50er fast nackt bereits vor.

Heiß. Erst vor wenigen Tagen sorgte Heidi Klum mit ihrem Busenblitzer bei den Filmfestspielen von Cannes für Aufsehen. Jetzt erwartet ihre 11 Millionen Instagram-Follower dafür Heidis Kehrseite. Zuerst zeigt sich die Model-Mama auf einer gecharterten Jacht gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz und danach rekelt sie sich für ihren Mann auf einer Strandliege im knappen Bikini. Dabei stetzt Heidi diesmal nach ihren Brüsten „Hans & Franz“ ihren Po perfekt in Szene.

Rund. Vielleicht schon ein Vorgeschmack auf ihren 50. Geburtstag den Klum am Donnerstag feiern wird. Was dazu genau geplant ist, hat Heidi noch nicht verraten. Rätselraten werden ihre Fans aber nicht müssen. Klum wird sicher jeden Schritt in den sozialen Netzen teilen.

© Getty Images ×

Schon in Cannes sorgte sie mit Nippel-Blitzer für Furore.