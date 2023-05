Schwerer Sturz! Große Sorge um ''Masters of Dirt''-Chef Georg Fechter

Georg Fechter ist beim Mountainbiken gestürzt und zog sich einen Bruch im Oberschenkelknochen zu.

Große Sorge um ''Masters of Dirt''-Chef: Georg Fechter ist auf einer Trail-Strecke mit seinem Mountainbike gestürzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe sich einen Bruch im Oberschenkelknochen zugezogen, schreibt Fechter auf seinem Instagram-Account. Der ''Masters of Dirt''-Chef postete Fotos vom Unfallort, wo er nach dem Sturz versorgt wurde und aus dem Krankenhaus mit Bandagen um den oberen Oberschenkel und der Hüfte.

Der Sturz sei eine schnelle Erinnerung daran, dass die Art und Weise des Mountainbikens auf Trail-Strecken mit einem "bitteren Geschmack" einhergehen könne. Er sei nach einem Sprung bei einer Runde beim "Vienna Trail Brunch" gestürzt und mit seiner Hüfte aufgekommen, beschreibt er den Unfall. 25 Minuten lang hätte er die "schlimmsten Schmerzen" seines Lebens gehabt, bis ihn ein Hubschrauber ins Spital flog, so Fechter. Er wurde sofort operiert.

Ob er nach dem Unfall aufhören wird Trail-Bike zu fahren? Fehlanzeige. "Ich bin stark und das beste kommt erst", freut er sich bereits wieder auf das Mountainbiken. "Vergesst nie, dass alles aus einem Grund passiert", so Fechter.

Georg Fechter ist der Erfinder des "Masters of Dirt", eine international bekannte Freestyle-Motocross-Show. Die Fahrer führen dabei atemberaubende Stunts und akrobatische Sprünge durch. Neben Freestyle Motocross (FMX) sind auch Stunts mit BMX, Mountainbike (MTB), Quads, Snowmobile (Sled), Monstertrucks, Minibikes (Pitbikes) Teil der Show.