Heimliche Scheidung! So lebt „Bergdoktor“-Star Mark Keller wirklich

Der Schauspieler ließ sich still und heimlich scheiden. Jetzt ist er frei für seine Anna.

Lange Zeit war es ein gut gehütetes Geheimnis – doch nun macht Schauspieler Mark Keller, bekannt aus der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“, erstmals öffentlich, dass seine Ehe mit Tülin Keller bereits seit geraumer Zeit geschieden ist.

Obwohl der 59-Jährige seit über 13 Jahren mit seiner Lebensgefährtin Anna liiert ist, galt er offiziell weiterhin als verheiratet. Im Interview mit dem Magazin Bunte lüftet Keller nun das lange verschwiegene Kapitel seines Privatlebens: „Ich bin schon länger geschieden“, bestätigt der Schauspieler.

Diskretion statt Drama

Warum er diesen Schritt bislang nicht thematisierte, erklärt Keller schlicht: „Ich habe das bisher nie erzählt, weil ich keine große Geschichte daraus machen wollte.“ Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, das Verhältnis zu seiner Ex-Frau nach wie vor respektvoll. „Mit der Mutter meiner Kinder verbindet mich eine lange Geschichte“, betont der TV-Star.

Mit Tülin Keller, der Mutter seiner beiden Söhne Joshua (29) und Aaron (32), pflegt Keller weiterhin ein gutes Verhältnis. Auch seine Partnerin Anna versteht sich bestens mit ihr – ein funktionierendes Patchworkmodell, das in Kellers Leben längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist.





„Sie ist die Frau, die ich liebe“

Am 5. Mai feiert Mark Keller seinen 60. Geburtstag. Vielleicht auch deshalb ist nun die Zeit gekommen, um offen über private Veränderungen zu sprechen. Seine Beziehung mit Anna beschreibt der Schauspieler als erfüllend und tief: „Sie teilt mein Leben, sie ist die Frau, die ich liebe“, sagt Keller.

Kennengelernt hat er sie 2012 über seinen Freund, den Komiker Werner Olm. Die Verbindung sei von Beginn an intensiv gewesen – so auch in seinem Buch „Über Glück – Glaube fest daran und es wird zu dir kommen“ nachzulesen. Rückblickend sei es für ihn nicht mehr stimmig gewesen, „mit einer anderen Frau weiterhin verheiratet zu sein“.

Trotz Scheidung bleibt das familiäre Band intakt – und Kellers Leben wirkt rundum im Gleichgewicht.