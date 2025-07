Heinz Hoenig tot? Gattin Annika reicht es!

Im Internet kursieren immer wieder Falschmeldungen über den Tod des 73-jährigen Schauspielers.

Er kämpft sich gerade zurück ins Leben – doch im Netz wurde er plötzlich für tot erklärt! Schauspieler Heinz Hoenig (73) sorgt sich aktuell weniger um seine Gesundheit als um absurde Gerüchte, die im Internet kursieren.

Mehr lesen:

Auf Facebook tauchte zuletzt ein Schwarzweiß-Foto des Schauspielers auf, dazu die Schlagzeile: „Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig ist im Alter von 73 Jahren gestorben!“ – eine dreiste Falschmeldung, die seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zur Weißglut brachte.

"Es reicht!"

Auf Instagram platzte ihr der Kragen: „Es reicht! Das ist an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten.“ In einem Video am Montag (1. Juli) erklärte Annika ihren Fans: „Hallo ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, wird mein Mann mal wieder für tot erklärt. Wir sitzen hier im Freibad, und meinem Mann geht’s gut!“

"Eine Geschmacklosigkeit"

Auch Heinz Hoenig selbst meldete sich zu Wort und zeigte sich stinksauer: „Es ist eine Geschmacklosigkeit, mir so was zu unterstellen. Ich bin am Leben!“

Schon im Vorjahr kursierten Todesmeldungen über den Schauspieler, als er tatsächlich schwer krank im Spital lag und zeitweise sogar im Koma war. Nach einer schweren Operation kämpfte sich Hoenig seither Schritt für Schritt zurück ins Leben.

Fans sind schockiert

Umso mehr ärgern die Hoenigs die falschen Nachrichten. Annika stellte klar: „Ich finde solche Nachrichten absolut geschmacklos und widerwärtig!“ An ihre Community richtete sie einen Appell: „Glaubt so etwas nicht, was im Internet steht. Es ist wirklich eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat.“

Ihre Follower sprangen dem Paar sofort bei. Unter dem Posting häuften sich Kommentare wie: „Ich könnte ausflippen, wenn ich sowas lese. Bleibt stark und stabil, ihr seid so toll.“ Oder: „So eine Unverschämtheit. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Es ist schön, dass Heinz wieder laufen kann.“

Heinz Hoenig jedenfalls lebt – und will sein Leben trotz aller Gerüchte in vollen Zügen genießen.