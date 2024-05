Hot! Rapperin Katja Krasavice komplett nackt auf Insta

Auf einem Schnappschuss von ihr ist alles zu sehen...

Rapperin und Produzentin Katja Krasavice (27) hat eine gute Einstellung zu ihrem Körper - und das zeigt sie auch munter ihren Fans.

Immer wieder versorgt die 27-Jährige ihre Fans auf Instagram mit sexy Pics. Nun teilt Katja in einer Story ganz nackte Tatsachen. Auf einem Bild ist ihr Schoß zu sehen, der nur mal eben dürftig mit einer Hand bedeckt wird. Dazu schreibt sie "vom Mittagsschlaf erwacht".

© Instagram

Teaser auf mehr

Fotos wie diese sollen freilich ein kleiner Teaser auf mehr sein.

Denn Katja ist auch auf OnlyFans zu sehen - dort allerdings in noch viel freizügigeren Posen! Doch auch gratis zeigt sie immer wieder was sie hat. So spazierte sie zu Ostern nur in Dessous in Berlin herum.

Gerne provokant

Katja provoziert gerne und das schon seit ihrer Schulzeit, wie sie in Interviews verriet.