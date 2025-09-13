Alles zu oe24VIP
Jörn Schlönvoigt
© Getty Images

Fake-News!

"Ich lebe noch!" – GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt reagiert auf Todes-Gerücht

13.09.25, 08:53
Jörn Schlönvoigt wurde im Netz fälschlich für tot erklärt. Der GZSZ-Star reagierte geschockt auf die Falschmeldung und stellte klar: "Ich lebe noch."

Am Donnerstag, 11. September, verbreitete die Facebook-Seite „GZSZ-Nachrichten“ ein Foto eines Flugzeugwracks. Daneben prangte das Bild des 39-jährigen Schauspielers samt Trauerkreuz. Der Text dazu behauptete, Schlönvoigt sei mit seinem Privatflugzeug abgestürzt und gestorben – angeblich bestätigt von der Polizei.

„Ich lebe noch!“

Jörn Schlönvoigt
© Getty Images

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung stellte Schlönvoigt klar: "Ich lebe noch! Aber wenn man so etwas liest, schießt einem alles Mögliche durch den Kopf." Er informierte sofort seine Familie und kritisierte: "Wie skrupellos Menschen für ein paar Klicks sein können und das ausgerechnet am 11. September, ist einfach geschmacklos."

Anwalt eingeschaltet

Laut „Bild“ hat der GZSZ-Star inzwischen seinen Anwalt eingeschaltet. Warum solche Falschmeldungen im Netz die Runde machen, bleibt für ihn unverständlich. "Was sind das für Menschen, die sich daran erfreuen?", fragte er verärgert.

Gute Zeiten Schlechte Zeiten, Schlönvoigt
© RTL

Weitere Kollegin betroffen

Auch Schlönvoigts Kollegin Nina Ensmann wurde kürzlich Opfer einer ähnlichen Falschmeldung. Auf einer Fanseite war von ihrem angeblichen Tod die Rede. Die Schauspielerin, die seit 2022 zum GZSZ-Ensemble gehört, lebt mit ihrem Partner Marc Demmig und ihrem einjährigen Sohn.

