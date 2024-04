Influencerin Dagi Bee: 10.000 Euro für Coachella-Wochenende

Die YouTuberin feierte mit Reich und Schön und legte dafür ganz schön viel ab

Billie Eilish, Nelly Furtado, Shakira, Taylor Swift und viele weitere - am ersten Coachella Wochenende tummelte sich wieder alles was in der Musikbranche Rang und Namen hat beim Coachella in der Wüste Kaliforniens. Das Festival lockt auch jedes Jahr zahlreiche Influencer an, die für ihre Profile neue Bilder shooten. Auch YouTuberin Dagi Bee (29) war hier schon einmal zu Gast.

10.000 Euro für ein Wochenende

Im Jahr 2017 sei sie mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov in die Wüste gereist. "Damals war das auch schon voll das Ding, wir wollten unbedingt auch mal hin, um zu gucken, wie es wirklich ist“, erklärt sie in ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone". Sie habe sich gar VIP-Tickets geleistet. Diese schlugen sich mit 1.500 Euro zu Buche. Flüge, Unterkunft und Verpflegung waren da noch nicht inkludiert. Insgesamt habe sie 10.000 Euro für das Musikfestival ausgegeben.

„Die Flüge waren extrem teuer, gerade auch wegen Coachella und auch das Essen vor Ort kostet viel. Du hast für einen Burger teilweise 15 Dollar bezahlt. Das war echt nicht ohne“, erzählt Dagi. Im Endeffekt sei sie eher enttäuscht gewesen. "Ich habe mir mehr erwartet."