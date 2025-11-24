Ist sie es wirklich? Gina-Lisa Lohfink komplett verändert

Gina-Lohfink überrascht ihre Fans mit einem ganz neuen Aussehen!
Man muss mehr als einmal hinschauen, um zu erkennen, dass es wirklich Gina-Lisa Lohfink ist.
© Instagram / ginalisa2309
Neuer Look
Denn für eine aktuelle Fotoproduktion hat sich der Reality-Star in einem ganz neuen Look ablichten lassen. Kein grelles Make-up, keine geklebten Wimpern, die Kleidung auch in gedeckten Farben gehalten mit cleanen Schnitten.
Vergleich mit Star
Sie ist der Cover-Star der aktuellen Ausgabe des "Title"-Magazins und heimst dafür eine Menge Likes, Herzerl und Zustimmung ein von ihren Fans. Die vergleichen sie übrigens mit Pamela Anderson! Nicht zu den "Baywatch"-Zeiten, sondern jetzt, mit ihrem neuen Natural-Look!