Gina Lisa Lohfink
© Getty Images

Natürlicher Look

Ist sie es wirklich? Gina-Lisa Lohfink komplett verändert

24.11.25, 09:29 | Aktualisiert: 24.11.25, 10:48
Teilen

Gina-Lohfink überrascht ihre Fans mit einem ganz neuen Aussehen!

Man muss mehr als einmal hinschauen, um zu erkennen, dass es wirklich  Gina-Lisa Lohfink  ist.

Gina-Lisa Lohfink
© Instagram / ginalisa2309

Neuer Look 

Denn für eine aktuelle Fotoproduktion hat sich der Reality-Star in einem ganz neuen Look ablichten lassen. Kein grelles Make-up, keine geklebten Wimpern, die Kleidung auch in gedeckten Farben gehalten mit cleanen Schnitten.

Vergleich mit Star

Sie ist der Cover-Star der aktuellen Ausgabe des "Title"-Magazins und heimst dafür eine Menge Likes, Herzerl und Zustimmung ein von ihren Fans. Die vergleichen sie übrigens mit Pamela Anderson! Nicht zu den "Baywatch"-Zeiten, sondern jetzt, mit ihrem neuen Natural-Look!

