× Katja Burkard und Hans Mahr: Überraschende Trennung

Die Moderatorin und der österreichische Medienmanager sprechen ehrlich über ihre Eheprobleme.

Seit 1998 - damals war Katja Burkard (59) als RTL-Journalistin tätig - sind die Moderatorin und ihr damaliger Chef Hans Mahr ein Liebespaar. Damals war sie 33 und er 49. Das Paar heiratete und bekam zwei Kinder. Nach außen wirkten Mahr und Burkard stets glücklich, doch die Fassade bröckelte. In ihrer Biografie "60 ist das neue 60" verrät sie jetzt gar ein trauriges Detail.

Burkard: "Mein Mann fiel aus allen Wolken"

Zum Jahreswechsel 2021/2022 trennte sich Katja von ihrem Mann. "Mich trieb die Frage um: Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns durch unterschiedliche Meinungen, Interessen und Entwicklungen weit entfernt hatten?" Sie ging, ließ Hans Mahr vollkommen am Boden zerstört zurück: "Mein Mann fiel aus allen Wolken. Er hat es nicht verstanden, dachte, dass ich mich wieder einkriege." Es sei dabei aber nie um andere Partner gegangen.

© Getty Images ×

Ein Jahr lang waren die beiden getrennt - hielten eine Pause ein, lebten aber weiterhin gemeinsam unter einem Dach. Sie sei erst in einer Partynacht draufgekommen, was sie an ihm habe. "Als ich morgens um drei so richtig in den Seilen hing – auch über der Toilette – rief mich mein Mann an. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe. Dass ich ihn vermisse, aber er mich eben nicht so sieht, wie ich bin."





Heute seien die beiden glücklicher denn je, über die Beweggründe, die fast zur Scheidung geführt hätten, sagt sie: "Ich glaube, dass unsere Liebe unter einem Berg von falschen Annahmen, teils gerechtfertigten Anschuldigungen, falscher Kommunikation, schlechter Streitkultur und zu wenig echter Zeit füreinander begraben war."