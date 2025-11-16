Kleid geplatzt: Top-Model beichtet kuriose Po-Panne

Am Donnerstagabend sorgte Lena Gercke bei der Bambi-Verleihung zunächst für Staunen, dann kam es zu einer kuriosen Panne.

In einem gewagten schwarzen Abendkleid mit transparenten Stoffen, Spitze und großen Cut-outs zog das Model alle Blicke auf sich. Doch der glamouröse Auftritt hielt nicht lange – kurze Zeit später platzte das Kleid ausgerechnet am Po.

Auf Instagram deutete Gercke die Panne bereits an. Zu einem Video vom roten Teppich schrieb sie: „Das Vertrauen in das Kleid war groß“, garniert mit einem lachenden Emoji. Da saß noch alles perfekt – doch hinter den Kulissen wartete das Malheur.

In ihrer Story erklärte die 36-Jährige dann offen: „Spätestens als mein Kleid am Po gerissen ist, war es Zeit, nach Hause zu gehen.“ Dazu zeigte sie ihren Followern ein Foto des beschädigten Outfits – ein deutlich sichtbares Loch im Stoff.

Was genau zum Riss führte, verriet Gercke bislang nicht. Ein Clip vom Abend zeigt jedoch, wie sehr sie mit dem Design kämpfen musste. Immer wieder zupft sie am Saum, legt das Kleid zurecht, versucht den Stoff zu bändigen. Ihr Kommentar dazu: „The struggle ist real. Wer hätte gedacht, dass mir mal ein Kleid zu lang sein könnte“, erneut mit einem Lach-Emoji.

Trotz Panne nahm Gercke die Situation mit Humor – und die Fans feiern sie für ihre Ehrlichkeit.