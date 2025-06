Kuss-Foto: Ekaterina Leonova macht ihre Liebe öffentlich

Die Profitänzerin lässt ihre Fans erstmals an ihrem Liebesglück mit Ilya teilhaben. Sie postete gleich mehrere Pärchenfotos.

Bei Ekaterina Leonova (38), der bekannten Profitänzerin aus "Let's Dance", schlägt das Herz aktuell ganz besonders stark – und zwar für ihren Freund Ilya. Die beiden haben sich schon im Oktober 2024 kennengelernt, berichten Medien, und obwohl Ilya ebenfalls aus der Tanzszene stammt, hielten sie ihre Beziehung bislang weitgehend unter Verschluss.

Zurückhaltend

Erst Anfang dieses Jahres, zum Valentinstag und kurz vor dem Start der 18. Staffel von "Let's Dance", machte Ekaterina ihre Partnerschaft offiziell. Bislang gab es aber keine gemeinsamen Auftritte oder Pärchenfotos. Das hat sich nun geändert: Am 19. Juni überraschte die Tänzerin ihre Fans mit einer Reihe privater Schnappschüsse auf Instagram.

Die Fotos zeigen die beiden in ganz unterschiedlichen Momenten – beim Kuscheln, beim Training oder beim Feiern. Ekaterina wirkt dabei sichtlich glücklich, die Botschaft ist klar: Dieses Liebesglück wird in vollen Zügen genossen.

"Ich bin gerade unendlich glücklich"

Dazu schreibt sie in einem emotionalen Posting: „Eigentlich wollte ich nicht so kitschig sein und euch mit den Pärchen-Fotos überfallen, aber ihr habt so viele Fragen gestellt und ich freue mich so sehr, dass ihr euch für mein Liebesglück auch freut. Ja, ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolles Gefühl, in gleicher Maß zu lieben und geliebt zu werden. Das ist wirklich so schön.“

Fernbeziehung

Die Profitänzerin spricht auch offen über die Herausforderung ihrer Fernbeziehung. Aufgrund zahlreicher Jobs ist Ekaterina oft unterwegs, doch sie betont, wie wichtig es ihr und Ilya ist, die gemeinsame Zeit bewusst zu genießen. „Auch wenn es sehr oft (wegen meiner Jobsreisen) eine Fernbeziehung ist, versuchen wir trotzdem die Zeit für uns zwei zu finden und zu genießen. Und diese Zeit ist wunderschön.“

Gemeinsam haben sie sich bereits ein neues, gemeinsames Umfeld geschaffen. „Er hat meine Welt und Freunde kennengelernt, und ich seine… Und jetzt haben wir eine gemeinsame Welt, die zwei verbindet“, schreibt Leonova weiter.

Die Reaktionen der Fans und Kolleginnen lassen nicht auf sich warten – unter dem Posting sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche und liebevolle Kommentare. Die Community freut sich mit der beliebten Tänzerin und ihrem neuen Partner über das offen gelebte Liebesglück.