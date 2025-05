"Let's Dance"-Star schockt mit Bandscheibenvorfall - Karriere vorbei?

Im Finale wird man auf einen Star verzichten müssen. Es kann sogar sein, dass die Tanzschuhe ganz an den Nagel gehängt werden müssen-

Tiefe Einblicke in ihr derzeit schweres gesundheitliches Schicksal gewährt Profitänzerin Malika Dzumaev via Instagram: Die 34-Jährige hat einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule erlitten – und damit große Sorgen um ihre berufliche Zukunft.

Krankenhaus-Bilder

Die gebürtige Russin, die seit 2021 fixer Bestandteil der beliebten RTL-Show Let's Dance ist, teilte am Dienstag, dem 13. Mai 2025, emotionale Zeilen und Bilder aus der Klinik mit ihren Fans. Mit einem Venenzugang im Arm liegt Dzumaev im Spitalbett – weitere Aufnahmen zeigen einen Strauß Tulpen, einen tristen Klinikblick auf ein Bild mit Segelmotiv und die Tänzerin nachdenklich im Park sitzend.

„Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel“, schreibt Dzumaev. Vor einer Woche habe sie „aus dem Nichts“ einen Bandscheibenvorfall erlitten, der eine Nervenquetschung verursachte. Die Schmerzen strahlten vom Nacken bis in Arm und Hand.

Ein Schock für die Powerfrau, die 2024 noch mit Gabriel Kelly den "Let's Dance"-Pokal holte. Eigentlich hätte sie auch beim Finale der aktuellen Staffel nochmals auf dem Tanzparkett stehen sollen – doch daraus wird nun nichts.

Konservative Therapie statt Operation

Die Diagnose ist ernst, doch Dzumaev gibt sich kämpferisch: „Ich vertraue jetzt meinem Körper und probiere, statt mit einem operativen Eingriff mit konservativer Therapie zurückzukommen!“ Ihre Hoffnung ist groß – denn „Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht“, so die Tänzerin emotional.

In ihrer Story zeigt sie sich offen und verletzlich: „Plötzlich liegst du ganz allein im Krankenhaus, in einer fremden Stadt, weit weg von Familie und Freunden … kämpfst mit Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten.“





Trotzdem bleibt sie dankbar: „Ich schätze es unendlich, dass so viele Menschen sich gemeldet haben, um mir beizustehen.“

Unterstützung aus der Show-Familie

Auch von offizieller Seite kam mittlerweile ein Statement: RTL bestätigte, dass Dzumaev „aufgrund eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule“ nicht beim großen Finale der 18. Staffel dabei sein könne. Jury-Mitglied Motsi Mabuse wünschte der Tänzerin via Social Media viel Kraft und Zuversicht: „Du schaffst das!“

Bleibt zu hoffen, dass die konservative Therapie anschlägt – und dass Malika Dzumaev bald wieder das tun kann, was sie am meisten liebt: tanzen.