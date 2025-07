Let's Dance 2026: ER soll der erste Kandidat sein

Der Sohn eines beliebten Serienstars will nächstes Jahr - genau wie Diego Pooth heuer - den Tanzpokal holen.

Tanzfreunde dürfen sich freuen: Bei der kommenden Staffel von „Let’s Dance“ steht bereits der erste Kandidat fest – und der bringt prominente Gene mit! Er ist Sohn eines beliebten Serienstars und will es weit schaffen. .

Mehr lesen:

Laut Bild-Informationen soll es sich dabei um Aaron Keller handeln. Sein Papa Mark Keller, der als Dr. Alexander Kahnweiler aus der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ bekannt ist, wagte sich 2024 selbst aufs Tanzparkett. Allerdings musste er die Show damals frühzeitig verlassen, weil ihn eine entzündete Achillessehne stoppte. Sohn Aaron saß damals gemeinsam mit Bruder Joshua im Publikum und fieberte bei Cha-Cha-Cha und Tango kräftig mit.

© Getty Images

Nun will Aaron selbst zeigen, was er auf dem Tanzparkett draufhat. „Let’s Dance“ geht 2026 in die 19. Staffel, der Start ist voraussichtlich im Februar. Nach dem großen Triumph von Diego Pooth, der dieses Jahr gemeinsam mit Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova das Finale gewann, darf nun der nächste Promi-Sohn sein Talent beweisen.

Mark Keller verrät: "Für die meisten Frauen, bin ich zu alt"

Aaron Keller bringt dafür beste Voraussetzungen mit: Wie sein Vater ist er Schauspieler (bekannt aus „1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“), Musiker und sportlich aktiv – sei es beim Tennis, Fußball oder im Fitnessstudio. Privat sorgt Aaron längst für Aufsehen. Mark Keller verriet kürzlich im Bild-Interview augenzwinkernd: „Ich glaube, für die meisten Frauen bin ich inzwischen zu alt. Die interessieren sich eher für meine Söhne, wenn wir zusammen unterwegs sind. Die laufen alle an mir vorbei und wollen zu den Jungs.“





Auf Instagram bewiesen alle drei Keller-Männer jedenfalls bereits eindrucksvoll ihr Taktgefühl.