Liebes-Aus bei Pietro Lombardi und seiner Laura?

Nach dem heftigen Streit und Gewaltvorwürfen gegen den DSDS-Juror haben sowohl Pietro Lombardi als auch seine Verlobte Laura die Schnappschüsse ihrer Liebe gelöscht

Vier Jahre lang waren Laura Rypa und Pietro Lombardi ein Paar. Oder besser gesagt, führten sie eine On-Off-Beziehung mit mehreren Trennungen. Zuletzt verlobten sich beide und wollten sogar heiraten. Doch seit dem 7. Oktober ist alles anders.

In dieser Nacht kam es zwischen den Beiden zu einem heftigen Streit, der einen Polizeieinsatz in Pietros Villa zur Folge hatte. Laura und Baby Amelio wurden danach sogar ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte Blutergüsse an ihrem Hals feststellten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen dem Sänger, dessen Anwalt den Vorwurf der häuslichen Gewalt zurückweist. Dennoch darf er sich Laura vorerst nicht nähern und die Villa nicht betreten und soll bei einem Freund untergekommen sein.

Freunde des Paares glaubten bis zuletzt, dass sich beide wieder versöhnen würden. Doch jetzt stehen die Zeichen wohl eher auf Trennung. Sowohl Pietro als auch Laura haben (fast) alle Pärchenfotos auf ihren Instagram-Accounts gelöscht. Nur einige wenige gemeinsame Fotos sind noch zu sehen. Und zwar jene, auf denen sie entweder die Schwangerschaft Lauras publik machten oder mit ihren Söhnen Leano und Amelio zu sehen sind. die süßen Liebes-Fotos haben aber beide gelöscht.