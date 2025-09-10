Lilly Becker im Playboy: "Wurde als Gold-Digger beschimpft, jetzt bin ich stark"

In der Oktober-Ausgabe des Magazins "Playboy" strahlt die 49-Jährige.

Lilly Becker für die Oktober-Ausgabe des PLAYBOY einige sehr heiße Fotos geshooted.

Ihre Botschaft: „Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen“, sagt die 49-Jährige im Interview mit dem Männermagazin.

Dschungel war Hit für sie

Erfahrung mit Kronen hat Lilly - im Jänner gewann sie das Dschungelcamp: „Ich habe im Dschungel die Chance gesehen, meinen Namen zu retten, der in den Schmutz gezogen worden war. Ich wurde öffentlich als Gold-Digger beschimpft, und jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren etwas auf Social Media gepostet hatte, wurde ich als etwas bezeichnet, das ich nicht bin. Ich wollte Deutschland zeigen, dass ich mehr und ganz anders bin.“ Dies sei ihr gelungen, so Lilly Becker: „Man weiß im Dschungel nicht, wie man bei den Zuschauern ankommt. Aber als ich gewonnen hatte, habe ich mich geliebt und gesehen gefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich nicht nur eine Krone bekommen, sondern auch meine eigene, unsichtbare Krone gerichtet hatte.“ Die Krone sei für sie „eine Metapher für die Stärke, die in uns Frauen steckt“.

Über den Gerichtsprozess um die Rückforderung einer sechsstelligen Summe, die ein Vertrauter ihr geliehen und nicht geschenkt haben wollte, sagt Lilly Becker gegenüber PLAYBOY: „Das hat mich kalt erwischt, ich war damals nicht so stark, wie ich es heute bin“.

Neuer Lebensabschnitt

Mit den Fotos für PLAYBOY verbindet Lilly Becker, die dieses Jahr mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus von London nach Düsseldorf gezogen ist, nach eigenem Bekunden nun den Beginn eines neuen Lebensabschnitts: „Ich bin jetzt 49, in den Fünfzigern hätte ich es nicht mehr machen wollen. Das Timing hat einfach gestimmt, ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem ,Bang‘ abschließen. Ab jetzt will ich nur noch genießen – und der Playboy ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt,“ „sagt Lilly Becker in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.