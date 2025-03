Lilly Becker wagt mit Sohn Amadeus einen Neustart

Lange war sie vor allem als "die Ex-Frau von Boris Becker" bekannt, doch im Dschungelcamp 2024 hat Lilly Becker (48) ihr eigenes Profil geschärft – und sogar die Camp-Krone geholt. Nun wagt sie den nächsten großen Schritt: Ein Umzug nach Deutschland. Im "Kölner Treff" ließ sie die Bombe platzen.

Im Gespräch mit Moderatorin Susan Link blickt Lilly Becker auf die Zeit im Dschungel zurück. "Es ist jetzt drei Wochen her. Die ersten zwei Wochen nach der Show waren extrem viel – du fragst dich: 'Was passiert hier eigentlich?'" Sie beschreibt die Erfahrung als psychische Herausforderung: "Du kannst nichts lesen, nichts schreiben – einfach nichts. Das Format ist dazu gemacht, dich zu brechen. Man wird ein bisschen verrückt, und dann fängt man an zu streiten, weil es nichts zu tun gibt."

Die Teilnahme am Dschungelcamp hatte für Lilly Becker eine tiefere Bedeutung: "Ich bin da reingegangen für mich selbst. Ich wollte meinen Namen wieder ein bisschen besser machen." Dabei sei es ihr nicht vorrangig ums Gewinnen gegangen. Doch durch ihre Entschlossenheit in den Prüfungen sicherte sie sich den Sieg: "Ich habe ständig mit mir selbst geredet. Ich habe mir gesagt: Das ist ein Job – einfach machen, nicht meckern."

Die größte Anerkennung kam von ihrem 14-jährigen Sohn Amadeus. Vor der Show habe er sie als "alte Helikopter-Mama" bezeichnet, doch nach ihrem Triumph im Dschungel sei sie in seinen Augen "wieder cool". Zum Dank plant Lilly Becker eine besondere Überraschung: "Er wollte nach Tokio – er liebt Technologie, Roboter und Künstliche Intelligenz. Also werden wir nach Japan reisen."

Neben ihrem TV-Erfolg will Lilly Becker nun auch privat ein neues Kapitel aufschlagen. "Wir ziehen um!", verkündet sie im "Kölner Treff" stolz. Ihr Sohn bereitet sich bereits auf den Neustart vor, lernt Deutsch und hat große Erwartungen an das neue Umfeld. Besonders interessiert ihn eine Frage: "Sind die deutschen Mädels hübsch?" Für Lilly Becker ist der Umzug nach Deutschland eine bewusste Entscheidung für die Zukunft. Nach turbulenten Jahren in England und den USA will sie mit Amadeus ein stabiles Zuhause aufbauen – und sich in ihrer neuen Heimat weiter als eigenständige Persönlichkeit etablieren.