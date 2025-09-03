Alles zu oe24VIP
Lilly Becker
© Getty Images

Keine Trennung

Lilly Becker zieht nach Düsseldorf – aber nicht zu ihrem Partner

03.09.25, 14:19 | Aktualisiert: 03.09.25, 20:06
Lilly Becker (49) hat nach ihrem Umzug von London nach Düsseldorf ein klares Ziel: Im Mittelpunkt steht ihr Sohn Amadeus (15) – nicht das Zusammenleben mit ihrem Partner. 

Im Interview mit der deutschen "Bunte" erklärte die Ex-Frau von Boris Becker: „Ich bin hier, um mich auf die Zukunft meines Sohnes zu konzentrieren – nicht, um mit jemandem zusammenzuleben.“ Für das neue Zuhause mit Amadeus sei ihr vor allem eines wichtig: „Mein Zuhause muss friedlich sein.“ Ihr Partner Thorsten Weck, der in Düsseldorf eine Sportmanagement-Firma betreibt, lebt nicht mit ihr und ihrem Sohn zusammen. Das schade der Beziehung aber nicht. „Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist. Er freut sich, dass ich in Düsseldorf bin“, betonte Becker.

Lilly Becker und ihr Verlobter Thorsten Weck. 

Lilly Becker und ihr Verlobter Thorsten Weck. 

© Getty Images

Finanzielle Gründe für den Umzug

Die Niederländerin machte deutlich, dass sie London vor allem aus Kostengründen verlassen hat. „Jeder weiß, dass ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte“, so Becker.

Lilly Becker
© RTL

Im Februar hatte die 49-Jährige das RTL-Dschungelcamp gewonnen. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sei für sie die Gelegenheit gewesen, sich ganz unverstellt zu zeigen – „ohne Make-up, ohne Botox, ganz nackt im übertragenen Sinne“. Zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie die „Dschungelkrone“ gewann.

