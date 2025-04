Lothar Matthäus: Seine neue Liebe ist 38 (!) Jahre jünger & erregte in Ischgl viel Aufsehen

Bei einem Promi-Rennen machte die neue Freundin von Lothar Matthäus eine gute Figur.

Die Liebesakte von Ex-Fußballer und Trainer Lothar Matthäus (64) ist lang und detailreich. Bereits fünf Mal war der Sportkommentator schon verheiratet, seine letzte Ehe mit Anastasia Klimko zerbrach 2022. Matthäus hat vier Kinder von drei Frauen.

Lothar mit Anastasia

Turtelei in Ischgl

Nun ist er frisch verliebt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern und die BUNTE (in der Ausgabe 18/2025 ab dem 24.4. zu haben) berichtet darüber: Bei der Promi-Veranstaltung Sternecup der Köche, die vor kurzem in Ischgl stattfand, zeigte sich Matthaus mit einer feschen jungen Frau an seiner Seite: Theresa Sommer heißt sie und ist mit ihren 26 Jahren ganze 38 Jahre jünger als ihr Liebster. Doch der Altersunterschied scheint den beiden nichts auszumachen, sie seien innig gesehen worden bei der Veranstaltung, berichten Anwesende.

Er musste schmunzeln

Theresa hat Economics und Management in England studiert, soll nebenher als Model arbeiten. In jungen Jahren war sie als Judoka erfolgreich. Beim Schirennen machte Theresa eine gute Figur, gewann das Promi-Rennen und sorgte damit für viel Aufsehen. Gab es von Matthäus eine Stellungnahme zur neuen Liebe? Auf BUNTE-Nachfrage meinte er schmunzelnd: "Wir sind zum Skifahren hier – das ist Privatsache."