''Love Island''-Star Melissa ist die neue RTL-Bachelorette

Die neue Bachelorette auf RTL ist keine Unbekannte. Melissa "Damilia" Dahm ist einigen Reality-TV-Fans bereits bekannt. Letztes Jahr suchte sie in "Love Island" auf RTL bereits ihre Liebe. Damals kämpfte sie um das Herz von Danilo, doch am Ende stieg sie als freiwillig und als Single aus der Show aus. Jetzt startet sie einen neuen Versuch.

Nach Gerda Lewis, Nadine Klein und Co. ist sie die nächste, die 20 Männer in der Kuppel-Show kennen- und vielleicht einen auch lieben lernen darf.

"Ich freue mich auf die Zeit, auf die Männer, wer wird das so sein? Ich freue mich auf die Momente, auf die Dates", sagt sie gegenüber RTL.

Was sie sich in einer Beziehung wünscht, hat sie auch schon preisgegeben. "Eine Beziehung bedeutet für mich Zeit und Zuwendung", so die 24-Jährige, die in ihrem Leben bisher drei ernsthafte Beziehungen hatte.

Wer die 20 Männer sein werden, die jetzt um Melissas Herz buhlen, wird noch bekannt gegeben.