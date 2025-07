Manuel Neuer: Nach Traumhochzeit genießt er das Dolce Vita in Italien

Erst die Traumhochzeit, jetzt Traumurlaub: Manuel Neuer (39) lässt sich nach den dreitägigen Feierlichkeiten mit seiner Frau Anika an der italienischen Amalfiküste verwöhnen – und zeigt auf Instagram, wie er sich nach dem Hochzeitsmarathon entspannt: mit Spaghetti, Meerblick und viel Dolce Vita

Unter dem Motto „Entspannt. Erholt. Bereit.“ präsentiert sich Neuer auf seinen aktuellen Urlaubsfotos bestens gelaunt und in luftiger Sommerkleidung. Die Hochzeitsfeier des Paares hatte am Wochenende zuvor auf dem malerischen Schloss Freudenstein in Südtirol stattgefunden. Rund 150 Gäste waren geladen, zuvor wurde bereits ein geheimer Polterabend im engsten Kreis gefeiert. Ob es sich bei Neuers Reise nun um die offiziellen Flitterwochen handelt, bleibt offen – seine frisch angetraute Ehefrau Anika ist auf den Bildern nicht zu sehen. Aber: Die liebevoll aufgenommenen Fotos lassen vermuten, dass sie nicht weit entfernt ist.

Kulinarisch gönnt sich der Bayern-Kapitän ein echtes Highlight: Zwei Sorten Pasta im Feinschmecker-Hotspot „Lo Scoglio“, einem der beliebtesten Restaurants der Amalfiküste. Zwischen Panoramablick und Pasta-Platte zeigt sich Neuer von seiner genussfreudigen Seite – fernab des sonst so durchgetakteten Sportleralltags.

Bald wieder zwischen den Pfosten

© Katrin Kerschbaumer Instagram

Doch die Ruhepause ist nur von kurzer Dauer: Die Bundesliga-Saison 2025/26 startet in Kürze – und zwar direkt mit einem Kracher. Der FC Bayern empfängt im Eröffnungsspiel RB Leipzig. Doch Neuer ist bereit. Vor wenigen Wochen verlängerte er seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2026.

„Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig“, so der Keeper. Die entspannte Auszeit in Italien dürfte genau das Richtige gewesen sein, um mit neuer Kraft in die Saison zu starten – und das erste Ehejahr als frisch verheirateter Mann gleich mit einem Titel zu krönen.