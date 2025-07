Michael Schumacher: Lärm auf seinem Anwesen ist "unerträglich"

Eigentlich steht Port d’Andratx im Südwesten Mallorcas für Luxus, Ruhe und traumhafte Meerblicke. Doch aktuell ist von Idylle keine Spur – eine Großbaustelle direkt neben dem Anwesen von Michael Schumacher sorgt für erheblichen Unmut unter den Anwohnern

Ein ganzer Berghang wird abgetragen, um Platz für ein Neubauprojekt zu schaffen. "Es dröhnt durch den ganzen Hafen. Der Lärm ist bis nach Camp de Mar zu hören", berichtet eine deutsche Anwohnerin der Mallorca Zeitung. Die Familie Schumacher, die ein exklusives Anwesen mit Meerblick besitzt, ist von den Bauarbeiten direkt betroffen – genauso wie ihre Nachbarschaft. Die Kritik der Anwohner ist deutlich: „Der ganze Berg wird bebaut und zerstückelt. Nur ein Teil bleibt noch unverschont, weil die Zugangsstraße fehlt. Es ist eine Schande.“

Corinna und Michael Schumacher © Getty

Gerade in einem Gebiet, das bisher durch seine Hanglage, die Nähe zum Meer und die vergleichsweise zurückhaltende Bebauung auffiel, wirken die massiven Erdarbeiten wie ein Fremdkörper. Laut einem Aushang vor Ort ist die Organización Buendía für das Bauvorhaben verantwortlich. Die Bauarbeiten sollen sich insgesamt über zwei Jahre erstrecken – voraussichtlich bis Februar 2026.

Kurze Verschnaufpause im Sommer

Die Schumacher-Hochzeit 1995. © Getty Images

Etwas Erleichterung verspricht der mallorquinische Lärmschutz im Hochsommer: Im Juli und August sind besonders laute Baumaschinen verboten. Doch auch in dieser Zeit dürfen kleinere Arbeiten weiterhin durchgeführt werden – ganz ruhig wird es also nicht. Was bleibt, ist der Eindruck eines wachsenden Spannungsfelds zwischen luxuriösem Rückzugsort und zunehmendem Bauboom auf Mallorca. Für die Familie Schumacher und andere Anwohner ist der Traum vom friedlichen Paradies jedenfalls vorerst getrübt.