Cora Schumacher rechnet mit Olli Pocher ab

Der Wirbel um Cora Schumacher nimmt kein Ende: Nach ihrem überraschenden Ausstieg aus dem RTL-Dschungelcamp schießt sie jetzt scharf gegen ihre angebliche Affäre Oliver Pocher.

Es war DAS Thema Nummer 1 rund um die neue Staffel der RTL-Kultshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Cora Schumacher und die Gerüchte um eine Sex-Affäre mit Olli Pocher. Die Ex-Frau des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher machte öffentlich Andeutungen über eine Liebschaft mit dem Comedian. Eine überraschende Wendung, nachdem Pocher in den vergangenen Wochen seinen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Amira in aller Öffentlichkeit austrug und sich dabei in der Opferrolle des verlassenen Mannes sichtbar wohlfühlte.

Dann der nächste Paukenschlag: Nach nur drei Tagen warf Cora im Dschungelcamp hin und stieg aus der Serie aus. Wie berichtet, aus gesundheitlichen Gründen. Doch nach dem Verlassen des Camps gehen nun die Wogen erneut hoch – denn erstmals konnte die 47-Jährige lesen, wie Pocher in der Zwischenzeit über sie abgelästert hatte.

Cora Schumacher © RTL ×

Cora erfuhr von Ollis Lästereien

Während sie nämlich noch im Camp darüber sprach, verliebt zu sein, spottete der Comedian auf seiner "Liebeskasper"-Tour gegen seine vermeintliche Liebschaft und unterstellte ihr etwa mangelnde Intelligenz. Auf der Bühne fielen etwa Sprüche wie: "Wir haben uns in einer Bibliothek kennengelernt. Sie hat sich ein Malbuch ausgeliehen."

Oliver Pocher ist als "Der Liebeskasper" auf Tour © Getty ×

"Ich brauche keinen Oliver Pocher"

Worte, die Cora offenbar tief verletzen. Erst will sie die Sticheleien noch mit Humor nehmen, doch dann folgt eine beinharte Abrechnung: "Ich brauche keinen Oliver Pocher", schimpft sie am Tag nach dem Dschungel-Aus. "Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon?"

Dann schießt Schumacher scharf zurück und nimmt Pochers gescheiterte Beziehungen ins Visier: "Wenn man mal zurückblickt, definiert er sich immer über seine Beziehungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei ihm nicht so richtig klappen mag mit Frauen."

Die Affäre mit ihr – sofern es sie wirklich gab – dürfte damit ebenfalls vorbei sein ...