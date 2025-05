Nach Todes-Drama: Neue Liebe für Simone Thomalla

Trotz Aus bei „Let's Dance“ zeigt sich Schauspielerin Simone Thomalla (60) glücklicher denn je – und der Grund für ihr strahlendes Lächeln hat einen Namen: René M. Auf Instagram überrascht der „Frühling“-Star nun mit einem emotionalen Liebespost an ihren neuen Partner

Bereits im Februar 2025 wurde bekannt, dass die beliebte Schauspielerin wieder Schmetterlinge im Bauch hat. In der RTL-Tanzshow ließ sich Thomalla von der neuen Liebe beflügeln – bis eine Verletzung sie zur Aufgabe zwang. Doch statt Trübsal zu blasen, zeigt sich die 60-Jährige optimistisch und verliebt wie nie. Hinter Simone Thomalla liegt eine emotionale Achterbahnfahrt. Im Dezember 2024 verlor sie ihren besten Freund Christoph W., der sich das Leben nahm – ein tragischer Verlust, den die Schauspielerin öffentlich bei „Let's Dance“ thematisierte. „Ich habe meinen besten Freund verloren“, sagte sie unter Tränen. Es war ein Moment voller Echtheit, der viele Zuschauer bewegte. Umso schöner ist es, sie nun wieder strahlen zu sehen.

René M. © Instagram

Der neue Lebensgefährte von Simone Thomalla heißt René M. und kommt aus einem ganz anderen Metier. Er ist Mitinhaber einer Baufirma und engagiert sich für den Förderverein des Berliner Fußballvereins FSV Spandauer Kickers 1975 e.V. Im Gegensatz zu seiner prominenten Partnerin steht René bislang nicht im Rampenlicht – ganz anders als seine Tochter Denise Merten, die 2016 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ TV-Erfahrung sammelte. In einem Interview mit „Bild.de“ sagte Thomalla: „René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander.“ Ob dazu auch eine Hochzeit zählt, bleibt offen – doch ein Brautkleid wird sie in Kürze dennoch tragen.

Simone Thomalla erhält viele emotionale Nachrichten auf Instagram © Instagram

Simone Thomalla als Braut – zumindest im TV

In der ZDFneo-Serie „Doppelhaushälfte“ schlüpft Simone Thomalla in der vierten Staffel in die Rolle einer Braut. Die neuen Folgen starten am 6. Mai, drei Episoden werden direkt an diesem Abend ab 21.45 Uhr ausgestrahlt. Ab dem 13. Mai folgen jeweils zwei weitere Episoden dienstags. Wer nicht warten will: Alle Folgen stehen bereits in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Simone Thomalla zeigt eindrucksvoll, dass man auch nach schweren Verlusten neuen Mut schöpfen kann. Mit René M. an ihrer Seite blickt sie optimistisch in die Zukunft. Ein neues Kapitel beginnt – für die Schauspielerin und für ihre Fans, die sich mit ihr über das späte Liebesglück freuen dürfen.