Nena kommt definitiv zur Brunner Wiesn!

Viel Aufregung vorab, langes Zittern und jetzt fix: Am Donnerstag rockt Nena die Brunner Wiesn. Ihr einziges Konzert nach der Tourabsage!

„Das Nena-Konzert am 23. September findet definitiv statt!“ Aufatmen bei den Organisatoren der Brunner Wiesn und den vielen Fans. Nach den vielen Aufregern – Stichwort: Corona-Leugnerin – und der Tourabsage für 2022 („Ihr Lieben, ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben“) ist der wohl letzte Konzert-Hit des Jahres jetzt 100%ig fix. Nena hat ihre Flupläne bereits bestätigt, dazu ist der Technik-Tross schon am Weg nach Brunn am Gebirge.



Am Donnerstag rockt die NDW-Ikone auf der Brunner Wiesn nahe Wien. Das einzige Konzert in Österreich und das einzige, dass Nena nach dem Tour-Storno noch spielen will. Da blicken auch die deutschen Fans und Medien neidvoll zu uns hinüber. Hochspannung ist garantiert: am Programm stehen ein Dutzend Kulthits – von Nur geträumt, über Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann bis 99 Luftballons. Dazu die gibt's Highlights der aktuellen CD Licht und wohl auch einige spannende Zwischenansagen. Die Restkarten für den letzten Konzert-Hit von Nena gibt es bei oeticket.