Neuer Job und neue Liebe für Pocher-Ex

Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden (41) erlebt derzeit ein echtes Gefühlsfeuerwerk – privat wie beruflich. Die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher ist nicht nur wieder frisch verliebt, sondern wird im Juni auch Moderatorin eines der größten Persönlichkeits-Events Europas

Wie die deutsche "Bild" exklusiv erfuhr, hat sich Sandy erneut in ihren Ex-Freund Alexander Müller verliebt – und das gleich doppelt: im Leben und auf der Bühne. Denn Müller, Gründer des renommierten "Greator Festivals", vertraut ihr nun die Moderation der diesjährigen Veranstaltung an. Am 27. und 28. Juni findet das Mega-Event in der Lanxess Arena in Köln statt – vor rund 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit dabei: Promis wie Verona Pooth (57) und Moderatorin Lola Weippert (29), die auf der Bühne persönliche Geschichten erzählen. Auch Coaches, Psychologen und Social-Media-Stars teilen ihre Erfahrungen rund um Themen wie Selbstverwirklichung, mentale Stärke und Erfolg.

Sandy Meyer-Wölden und ihr Alexander feiern Liebes-Comeback. © Getty Images ×

Für Meyer-Wölden ist es eine besondere Ehre – und ein sehr persönlicher Auftritt. Gegenüber der "Bild" erklärt sie: „Alexander und ich beschäftigen uns beide intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung. Daher freut es mich umso mehr, dass ich Teil des Greator Festivals sein darf.“ Berührend: Genau dort, bei einer früheren Ausgabe des Events, hatten sich die beiden kennengelernt. Nach einer kurzen, intensiven Beziehung trennten sie sich allerdings wieder – eine bittere Erfahrung, wie Sandy später selbst erklärte: „Sich verletzlich zu zeigen, ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke.“

Sandy Meyer-Wölden in MAXIM. Foto. (c) Giovanni Zaccagnini für MAXIM 03/09 © Giovanni Zaccagnini für MAXIM 03/09

Doch das Leben schrieb eine neue Geschichte: Durch die enge Freundschaft ihrer Kinder – Sandy hat fünf, Alexander drei – riss der Kontakt nie ganz ab. Die Kids sollen sogar entscheidend dazu beigetragen haben, dass das Paar wieder zueinanderfand. Mitte Mai bestätigten sie dann offiziell ihr Liebes-Comeback – mit gemeinsamen Auftritten und Kuschelfotos bei der großen Geburtstagsfeier von TV-Legende Thomas Gottschalk auf Sylt.

Gottschalk mit Sandy Meyer-Wölden und Joko © Instagram

Nun folgt der nächste große Schritt – gemeinsam auf der Bühne. Dass Müller seiner wiedergewonnenen Liebe die Moderation des bedeutendsten Coaching-Events Europas überträgt, zeigt nicht nur berufliches Vertrauen, sondern auch emotionale Verbundenheit.